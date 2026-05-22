Roma due bambini lasciati soli in auto in centro | denunciata la madre

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata denunciata dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli in auto in centro città mentre si allontanava per fare acquisti in alcuni negozi. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno verificato la presenza dei bambini all’interno del veicolo e hanno avviato le procedure di tutela. La donna è stata identificata e coinvolta nelle indagini.

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(Adnkronos) – Si era allontanata per andare in alcuni negozi, lasciando i due figli piccoli soli in un'auto in sosta. E' successo vicino a via del Corso, a Roma, e per questo motivo la donna è stata denunciata dagli agenti del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale per abbandono di minori. L’intervento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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