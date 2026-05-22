Roma due bambini lasciati soli in auto in centro | denunciata la madre

Una donna è stata denunciata dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli in auto in centro città mentre si allontanava per fare acquisti in alcuni negozi. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno verificato la presenza dei bambini all’interno del veicolo e hanno avviato le procedure di tutela. La donna è stata identificata e coinvolta nelle indagini.

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