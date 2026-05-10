Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti due bambini e la madre

Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 verso Vercelli, vicino a un distributore IP. Un'auto si è ribaltata, provocando il ferimento di due bambini e della madre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte.

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