Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti due bambini e la madre
Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 verso Vercelli, vicino a un distributore IP. Un'auto si è ribaltata, provocando il ferimento di due bambini e della madre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte.
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 in direzione Vercelli, nei pressi del distributore IP.L’incidente Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata autonomamente mentre percorreva il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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