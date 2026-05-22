Roma dalle multe un tesoretto da 154 milioni | ma 23 interventi sono ancora fermi

Da cdn.ilfaroonline.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’anno del Giubileo, Roma Capitale ha raccolto più di 154 milioni di euro attraverso le sanzioni amministrative. Tuttavia, 23 interventi programmati sono ancora in attesa di essere completati o avviati. La somma complessiva derivante dalle multe rappresenta un importo consistente, mentre alcuni progetti rimangono sospesi o non ancora realizzati. La situazione evidenzia una discrepanza tra le entrate generate e l’attuazione di alcune iniziative legate alla gestione del territorio.

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Roma, 22 maggio 2026 – Nell’anno del Giubileo, Roma Capitale ha incassato oltre 154,7 milioni di euro dalle multe. A certificarlo è la relazione sui proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della strada, trasmessa dal Comune e prodotta sulla piattaforma del ministero dell’Interno. Il documento indica, per il 2025, 152.430.923,54 euro di proventi complessivi dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, esclusi gli eccessi di velocità rilevati ai sensi dell’articolo 142. A questi si aggiungono 2.304.959,02 euro derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate dagli organi di polizia stradale del Comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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