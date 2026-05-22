Roma dalle multe un tesoretto da 154 milioni | ma 23 interventi sono ancora fermi

Nel corso dell’anno del Giubileo, Roma Capitale ha raccolto più di 154 milioni di euro attraverso le sanzioni amministrative. Tuttavia, 23 interventi programmati sono ancora in attesa di essere completati o avviati. La somma complessiva derivante dalle multe rappresenta un importo consistente, mentre alcuni progetti rimangono sospesi o non ancora realizzati. La situazione evidenzia una discrepanza tra le entrate generate e l’attuazione di alcune iniziative legate alla gestione del territorio.

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