Roma ossessione Champions | i Friedkin blindano Gasperini e il tesoro giovani

La Roma, sotto la guida dei Friedkin, si prepara a affrontare una fase decisiva della stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La società ha deciso di confermare il tecnico Gasperini e punta molto sui giovani per raggiungere questo traguardo. La squadra si concentra sulle prossime partite, mentre la dirigenza mantiene ferme le proprie scelte strategiche.

La Roma dei Friedkin entra nella fase più calda della stagione con un diktat assoluto: spegnere le tensioni e agganciare la Champions League. Il presidente Dan Friedkin, ribattezzato “Mister Miliardo” per l’imponente volume di investimenti immessi nel club dal 2020, ha tracciato una rotta che non ammette ridimensionamenti. Nonostante l’amarezza per l’uscita dall’ Europa League, la proprietà americana rivendica la bontà di un progetto che nell’ultimo anno ha visto l’innesto di 12 volti nuovi, per un esborso complessivo superiore ai 105,6 milioni di euro. L’obiettivo è interrompere un digiuno dall’Europa dei grandi che dura da sette anni, fondamentale per sostenere un monte ingaggi che oggi sfiora i 61 milioni stagionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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