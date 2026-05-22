Roma cambia di notte | bus gratis per studenti bonus taxi e 3.000 nuove telecamere Il piano
Roma si prepara a vivere notti più animate con alcune novità che coinvolgono studenti e cittadini. Il Comune ha annunciato un piano che prevede la gratuità degli autobus per gli studenti, un bonus taxi e l’installazione di 3.000 nuove telecamere nella città. Questa iniziativa, denominata “Piano Roma Notte”, è stata presentata in Campidoglio dal Sindaco, accompagnato dal prefetto, dal comandante della polizia locale e dai rappresentanti delle forze dell’ordine.
A un anno dalla fine della consiliatura, Roberto Gualtieri lancia il “Piano Roma Notte”. Una strategia d'azione integrata presentata in Campidoglio dal Sindaco insieme al prefetto Lamberto Giannini, al comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis e ai vertici di carabinieri e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Woman-hating CEO shuns women, but loves a village cook, marries and cherishes her every night.
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La dinamica cambia. Nessuna gara clandestina, nessuna sfida con altre automobili lanciata nella notte sulla Colombo. E con lei cambia anche il peso delle responsabilità in una delle tragedie stradali che più hanno colpito Roma negli ultimi anni. Perché la m facebook
Tutti pronti per la Notte dei Musei! . Sabato 23 maggio (h 20 - dom h 02) si svolge la sedicesima edizione della Notte dei Musei di @Roma, storica manifestazione che unisce arte, cultura e spettacolo. . turismoroma.it/it/eventi/nott… @museiincomune @ x.com
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