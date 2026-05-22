Roma cambia di notte | bus gratis per studenti bonus taxi e 3.000 nuove telecamere Il piano

Roma si prepara a vivere notti più animate con alcune novità che coinvolgono studenti e cittadini. Il Comune ha annunciato un piano che prevede la gratuità degli autobus per gli studenti, un bonus taxi e l’installazione di 3.000 nuove telecamere nella città. Questa iniziativa, denominata “Piano Roma Notte”, è stata presentata in Campidoglio dal Sindaco, accompagnato dal prefetto, dal comandante della polizia locale e dai rappresentanti delle forze dell’ordine.

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