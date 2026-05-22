Roma cambia di notte | bus gratis per studenti bonus taxi e 3.000 nuove telecamere Il piano

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a vivere notti più animate con alcune novità che coinvolgono studenti e cittadini. Il Comune ha annunciato un piano che prevede la gratuità degli autobus per gli studenti, un bonus taxi e l’installazione di 3.000 nuove telecamere nella città. Questa iniziativa, denominata “Piano Roma Notte”, è stata presentata in Campidoglio dal Sindaco, accompagnato dal prefetto, dal comandante della polizia locale e dai rappresentanti delle forze dell’ordine.

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A un anno dalla fine della consiliatura, Roberto Gualtieri lancia il “Piano Roma Notte”. Una strategia d'azione integrata presentata in Campidoglio dal Sindaco insieme al prefetto Lamberto Giannini, al comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis e ai vertici di carabinieri e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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