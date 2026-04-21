Un'azienda di autoservizi ha aperto le iscrizioni per un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare conducente di autobus nelle province di Como e Varese. Il programma include l'addestramento necessario per ottenere la patente di categoria D e la certificazione CQC, fondamentale per poter guidare mezzi pubblici. Chi partecipa riceverà anche un bonus di 3.000 euro al completamento del percorso.

Fnm Autoservizi lancia un bando per formare nuovi conducenti di autobus nelle province di Como e Varese, offrendo l’intero percorso per il conseguimento della patente D e della CQC. La selezione, che mira a garantire la continuità del servizio sulle linee Fnma, prevede l’assunzione di personale con età minima di 21 anni attraverso un modello formativo che si concluderà entro settembre. Il piano operativo dell’azienda prevede una fase iniziale con contratti a tempo determinato part time, strutturati per coprire l’intero periodo necessario all’ottenimento dei titoli professionali richiesti. Una volta completata la formazione, i nuovi assunti passeranno a un impiego full time con contratto a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus: corso gratuito e 3.000€ di bonus per nuovi conducenti

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