Nella mattinata di oggi, mentre le radio romane trasmettevano ancora le reazioni alla sconfitta della nazionale a Zenica, il centro sportivo di Trigoria ha annunciato un investimento finanziario di lunga durata. L’operazione arriva in un momento di difficoltà per il calcio italiano e coinvolge il club e alcuni suoi giocatori chiave, tra cui il capitano e un altro calciatore che rappresentano due poli opposti nel mondo giallorosso.

Nella mattinata di oggi (seppur con qualche ora di anticipo), mentre le frequenze dell’etere romano vibravano ancora per i postumi del disastro azzurro a Zenica, il quartier generale di Trigoria ha scelto di rispondere al lutto sportivo nazionale con un’operazione finanziaria di portata decennale. Il direttore sportivo Massara ha infatti sciolto le riserve: Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno blindato il loro futuro nella Capitale con un prolungamento contrattuale che li proietta verso la soglia del 2030. Un investimento massiccio, che sfiora i 3,5 milioni di euro netti a stagione per ciascuno, disegnando però due parabole diametralmente opposte nell’economia tecnica della compagine guidata da Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il paradosso di Trigoria: il totem Mancini e l’enigma Cristante tra milioni e realtà

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