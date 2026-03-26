Nelle prossime settimane, i contratti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante con la Roma saranno ufficialmente rinnovati. Entrambi i giocatori si preparano a firmare gli accordi che li terranno in squadra fino alla fine delle prossime stagioni. La società ha predisposto i documenti necessari e i giocatori stanno affrontando le formalità per rendere i rinnovi ufficiali.

La Roma blinda i propri pilastri: Gianluca Mancini e Bryan Cristante si apprestano a siglare il rinnovo contrattuale che li legherà ai colori giallorossi per le prossime stagioni. La dirigenza capitolina ha impresso un’accelerazione decisiva alla trattativa per blindare i due leader dello spogliatoio, pedine ritenute inamovibili dal nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Secondo quanto anticipato dal giornalista Paolo Assogna di Sky Sport, l’iter burocratico è ormai ai dettagli finali: le firme sui nuovi accordi sono attese già nei prossimi giorni, trasformando una necessità strategica in un annuncio imminente per il mercato della Roma. L’investitura ufficiale di Gasperini ha accelerato il processo di stabilizzazione della rosa, ponendo l’ex duo dell’Atalanta al centro della nuova struttura tattica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, blindati Mancini e Cristante: firme sui rinnovi nei prossimi giorni

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