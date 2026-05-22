Roma assalto a Scamacca | regalo a Gasperini per la Champions

A Roma, si parla di un possibile trasferimento di Gianluca Scamacca, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo della squadra. La società sta lavorando per portare l’attaccante, con l’intento di prepararsi alla prossima competizione in Champions League. Le trattative sono in corso, e il club ha scelto di puntare su questo giocatore come elemento chiave per la stagione futura. La notizia circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori, senza conferme ufficiali finora.

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La Roma pianifica il grande colpo per il reparto avanzato e punta con decisione su Gianluca Scamacca come regalo per l’ormai imminente ritorno nell’élite del calcio continentale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centravanti dell’Atalanta è diventato l’obiettivo prioritario e concreto per infiammare la sessione estiva di calciomercato di Trigoria. L’intera operazione finanziaria e tecnica rimane tuttavia subordinata agli ultimi novanta minuti di campionato contro il Verona, un autentico crocevia stagionale capace di ridefinire le strategie economiche del club e sbloccare i fondi necessari per l’assalto definitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, assalto a Scamacca: Gasperini vuole il bomberLa Roma accelera sul mercato degli attaccanti per ridisegnare un reparto avanzato che, nelle prossime settimane, perderà pezzi da novanta. Roma, Gasperini ritrova gli assi: assalto alla ChampionsSecondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma di Gian Piero Gasperini sembra aver finalmente ritrovato lo smalto dei giorni migliori, mettendo nel... Atalanta, sabato contro la Roma l’ex di turno Scamacca a guidare l’attaccoBergamo, 15 aprile 2026 – Sabato sera nella sfida-spareggio per l’Europa League all’Olimpico contro la Roma (ore 20.45) l’Atalanta dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto Gianluca Scamacca, uno ... ilgiorno.it Mercato Roma, torna di moda Scamacca: avviati i primi contattiL'attaccante romano Gianluca Scamacca conosce bene Gasperini. Primi approcci tra il club giallorosso e il giocatore. siamolaroma.it