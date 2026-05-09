Roma Gasperini ritrova gli assi | assalto alla Champions

Roma, la squadra di Gian Piero Gasperini sembra aver ritrovato la forma migliore e ora punta a qualificarsi per la prossima Champions League. Secondo quanto riferito da fonti locali, il club ha riacquisito fiducia e ottimismo in vista delle prossime partite. La squadra si prepara a affrontare il campionato con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e garantirsi un posto tra le migliori d’Europa.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma di Gian Piero Gasperini sembra aver finalmente ritrovato lo smalto dei giorni migliori, mettendo nel mirino un piazzamento nella prossima Champions League. Dopo le convincenti prestazioni contro Bologna e Fiorentina, la squadra capitolina ha mostrato un cambio di passo netto rispetto ai mesi precedenti, coinciso significativamente con il rientro di pedine fondamentali dello scacchiere tattico. Tra i protagonisti di questa rinascita spiccano Wesley e Koné, i cui recuperi fisici stanno spostando gli equilibri nella volata europea contro avversarie del calibro di Juventus e Milan. Il brasiliano Wesley, reduce da uno stop forzato che lo ha visto spettatore nei match contro Inter, Pisa e Atalanta, è tornato a recitare un ruolo primario segnando lunedì scorso allo stadio Olimpico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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