Magia in scena a Roma | Raperonzolo a Villa Lazzaroni

A Roma, presso Villa Lazzaroni, va in scena uno spettacolo teatrale dedicato alle famiglie intitolato Raperonzolo e i magici capelli. La rappresentazione è curata dalla compagnia Road to Wonderland e propone una versione della fiaba tradizionale rivolta ai bambini. L’evento si svolge in un contesto naturale e invita il pubblico a seguire le avventure della protagonista e dei personaggi che la accompagnano.

Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale per famiglie Raperonzolo e i magici capelli, a cura della Compagnia Road to Wonderland.. Dove e Quando: Presso il Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, domenica 19 aprile 2026 alle ore 11:00.. Perché: Per vivere un’emozionante mattina a teatro riscoprendo una fiaba senza tempo, capace di trasmettere valori universali legati alla crescita, al coraggio e all’identità.. La domenica mattina romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutte le famiglie in cerca di un’esperienza culturale condivisa. Il teatro si conferma ancora una volta il luogo d’elezione per stimolare la fantasia dei più piccoli, offrendo uno spazio dove le storie classiche prendono vita e si trasformano in lezioni di vita a misura di bambino.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Magia in scena a Roma: Raperonzolo a Villa Lazzaroni Leggi anche: Jazz e Monologhi: La Magia di Woody Allen al Teatro di Villa Lazzaroni Leggi anche: Alda Merini: Giorgia Trasselli al Teatro Villa Lazzaroni Arrivano i Pirati a Villa Lazzaroni domenica 19 aprile ore 10.30 - Il Flauto Magico x.com Villa Lazzaroni - facebook.com facebook