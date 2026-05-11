Cosa: Il concerto Singing Routes – Le vie dei canti, un’esplorazione dell’identità culturale in chiave folk mediterraneo e jazz. Dove e Quando: Presso il Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18.30. Perché: Per intraprendere un emozionante viaggio musicale che fonde la tradizione della diaspora e del sud Italia con inedite riletture contemporanee ispirate a grandi figure femminili. Il fervore culturale della capitale si arricchisce di un nuovo affascinante capitolo musicale promosso dall’Orchestra Roma Sinfonietta. In un’epoca caratterizzata da continui flussi e trasformazioni, il linguaggio universale dei suoni si conferma come il mezzo più potente per abbattere le barriere e raccontare la complessa storia dell’umanità.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Singing Routes: folk e jazz al Teatro di Villa Lazzaroni

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