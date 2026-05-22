Roma a Verona per la Champions | i precedenti al Bentegodi tra vittorie storiche e sogni infranti
Roma e Verona si preparano a sfidarsi nella partita di Champions League, portando con sé una storia di incontri passati tra vittorie memorabili e occasioni mancate. Il Bentegodi, stadio della gara, ha visto in passato successi importanti e momenti di delusione per la squadra capitolina. La sfida si ripete in un contesto di alta tensione e attesa, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni in una delle tappe più significative della competizione.
Verona non è mai stata una trasferta qualsiasi per la Roma. Il campo del Bentegodi, infatti, è intriso di ricordi indelebili per il popolo giallorosso: vittorie larghe e pesanti, notti da incorniciare, ma anche delusioni in grado di spezzare i sogni e lasciare ferite profonde nel cuore di una tifoseria intera. Ora, alla vigilia dell’ultima giornata di questa rocambolesca ed esaltante Serie A 2025-2026, che potrebbe consegnare la tanto agognata Champions League alla Roma di Gian Piero Gasperini, il destino dei giallorossi passa ancora una volta per la città scaligera. E allora, in attesa dell’ultimo e definitivo atto, riviviamo insieme i momenti più iconici delle sfide giallorosse sul campo di Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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