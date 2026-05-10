Verona Como 0-1 | lampo di Douvikas al Bentegodi Fabregas risponde a Spalletti Come cambia la corsa Champions

Nel match tra Verona e Como, un gol di Douvikas ha deciso la partita e ha portato i tre punti agli ospiti, lasciando inalterate le distanze in classifica. Dopo il vantaggio di Douvikas, Fabregas ha risposto con un gol che ha riacceso le speranze dei padroni di casa, ma alla fine la gara si è conclusa con il risultato di 1-0 per i visiting team. La vittoria ha un peso particolare in vista delle ultime giornate di campionato.

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di Luca Fioretti Verona Como si conclude con un fondamentale successo per gli ospiti, che mantengono inalterate le distanze a poche giornate dal termine. Il match tra Verona e Como finisce 0-1, consegnando 3 punti vitali alla compagine ospite. I lariani rispondono immediatamente alla vittoria ottenuta ieri dalla Juventus sul campo del Lecce, mantenendo invariate le distanze a sole 2 giornate dalla fine. A decidere l’incontro ci ha pensato Douvikas, autore del gol decisivo al 71?. L’attaccante ha capitalizzato un’occasione d’oro. La prestazione dei ragazzi guidati da Cesc Fabregas è stata estremamente solida per tutti i 90 minuti, dimostrando maturità nella gestione della pressione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Como 0-1: lampo di Douvikas al Bentegodi, Fabregas risponde a Spalletti. Come cambia la corsa Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Como in Europa: Douvikas stende il Verona. Lariani in piena corsa ChampionsIl Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono... Leggi anche: Verona-Como, la partita in diretta dal Bentegodi: a segno Douvikas! Argomenti più discussi: Hellas Verona-Como: Match Preview - Como 1907; Hellas Verona Como in tv e streaming: dove vedere la partita; Verona-Como: probabili formazioni e statistiche; Verona - Como.