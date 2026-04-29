Roma tridente Soulé-Malen-Dybala | Koné torna per l’Europa

Il centrocampista torna a disposizione dopo un mese e mezzo di infortunio e sarà presente mercoledì 29 aprile. La squadra si prepara a sfidare il Como in vista della partita di Europa League, con il tridente d’attacco composto da Soulé, Malen e Dybala che punta a ottenere una vittoria importante. La formazione si allena in vista della sfida europea, con la speranza di rafforzare la posizione in classifica.

? Cosa sapere Koné rientra a Trigoria mercoledì 29 aprile dopo un mese e mezzo di infortunio.. Il tridente Soulé-Malen-Dybala punta a superare il Como per l'Europa League.. Il ritorno di Koné a Trigoria mercoledì 29 aprile definisce i nuovi equilibri tattici per la Roma, che punta all’Europa League con l’obiettivo di scavalcare il Como e accorciare le distanze con la Juventus nel lotto del quarto posto. Dopo due giorni di riposo concessi da Gasperini, lo staff tecnico si riunisce oggi per preparare l’imminente sfida casalinga contro la Fiorentina all’Olimpico di lunedì. La corsa verso le coppe europee passa obbligatoriamente per le ultime quattro partite della stagione, dove ogni errore può spingere la squadra verso la Conference League.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, tridente Soulé-Malen-Dybala: Koné torna per l’Europa Dybala At Roma Is Brilliant Notizie correlate Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a BolognaIl ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la... Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeoZaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tre assi per l'Europa: finalmente c'è Dybala insieme a Soulé e Malen. Roma col super tridente; Roma all’ultimo sprint per l’Europa: Gasp punta su Dybala, Soulé e Malen; Roma, la probabile formazione contro il Bologna: Dybala torna titolare; Roma, il tridente dei sogni torna al completo: Dybala e Soulé per rilanciare Malen verso la Champions. Roma, torna l’attacco pesante in casa giallorossa: Dybala e Soulé ritrovati, Malen trascina lo sprint finale in Serie ARoma, torna l’attacco pesante in casa giallorossa: Dybala e Soulé ritrovati, Malen trascina lo sprint finale in Serie A ... calcionews24.com Tre assi per l'Europa: finalmente c'è Dybala insieme a Soulé e Malen. Roma col super tridenteTre assi per l'Europa: finalmente c'è Dybala insieme a Soulé e Malen. Roma col super tridente - La Gazzetta dello Sport - E se scoccasse ora la scintilla tanto attesa? Nella corsa alla Champions e nel ... marione.net A distanza di quasi 100 giorni, il tridente Soulé, Dybala e Malen potrebbe finalmente tornare insieme in campo. ” La corsa verso l’Europa è ancora aperta, ma per evitare la Conference League bisogna restare concentrati fino alla fine. Il prossimo banco di prov - facebook.com facebook Gasperini: "Malen alza il livello, abbiamo pagato le assenze di Dybala e Soulé. Il centro della Roma sono tifosi e società" #ASRoma #BolognaRoma #SerieA x.com