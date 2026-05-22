Durante il media day di Roland Garros, molti dei principali giocatori si sono concessi 15 minuti di interviste, senza prolungarsi oltre. In questi incontri con i giornalisti, alcuni hanno espresso la richiesta di aumenti salariali, sostenendo che le condizioni attuali non siano sufficienti. La questione dei compensi nel tennis è tornata al centro dell’attenzione, con alcuni atleti che hanno manifestato insoddisfazione e altri che hanno preferito non commentare. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla remunerazione dei professionisti nel circuito.

Quindici minuti. Non un secondo di più. È il tempo che molti top player si sono dati per parlare con i giornalisti nel media day del Roland Garros. Non è un caso che quel quindici sia lo stesso numero, in percentuale, che i tornei del Grande Slam riconoscono ai giocatori sui propri ricavi. Per questo i giocatori, dopo mesi di lettere e dichiarazioni, hanno deciso che era arrivato il momento di passare ai fatti. Una battaglia che va avanti da più di un anno. La disputa tra i tennisti e i quattro Slam non è affatto una novità. Da oltre un anno, infatti, i migliori giocatori del circuito Atp e Wta chiedono una quota maggiore degli introiti dei tornei più prestigiosi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Roland Garros, i giocatori sbottano chiedendo più soldi: sono avidi o hanno ragione?

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