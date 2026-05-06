I giocatori di tennis stanno chiedendo più premi per le loro vittorie negli Slam, ma la questione ha portato alcuni tra i più noti a minacciare il boicottaggio. Analizzando i bilanci degli eventi, si può osservare come i ricavi derivino principalmente da diritti televisivi, sponsorizzazioni e biglietti, mentre le spese coprono premi, organizzazione e strutture. La distribuzione dei fondi è oggetto di discussione tra gli attori coinvolti, senza che siano state ancora trovate soluzioni definitive.

“Ho la sensazione che lo spettacolo dipenda da noi e che, senza di noi, non ci sarebbero i tornei e non ci sarebbe questo tipo di intrattenimento. Meritiamo assolutamente una percentuale di guadagno maggiore. Penso che a un certo punto boicotteremo: sento che potrebbe essere l’unico modo per lottare per i nostri diritti”, firmato Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo. “Sono d’accordo con Aryna e penso che il boicottaggio sia fattibile, se tutti si muovessero come un’unica entità. Quando guardi i giocatori dal numero 50 al 100, o dal 100 al 200, e quanti soldi genera ogni torneo dello Slam, è un po’ triste constatare che i 200 migliori tennisti vivono alla giornata”, firmato Coco Gauff, numero 4 del mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vanno a finire i soldi degli Slam? I giocatori hanno ragione a chiedere più premi?

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