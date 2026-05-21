Roland Garros 2026 i giocatori protestano | ridotte le attività mediatiche C’è la risposta del torneo
I giocatori di tennis coinvolti nel torneo di Roland Garros 2026 hanno manifestato il loro disappunto riguardo alla riduzione delle attività mediatiche previste. La protesta si è verificata prima dell’inizio del torneo, generando tensioni tra gli atleti e gli organizzatori. Nonostante siano arrivate delle risposte ufficiali dal comitato organizzatore, il malcontento tra i partecipanti sembra ancora presente, creando un’atmosfera di incertezza che potrebbe influenzare lo svolgimento dell’intera manifestazione.
Il Roland Garros prova a spegnere sul nascere la protesta dei giocatori, ma il malcontento resta forte e rischia di accompagnare tutto lo Slam parigino. La direzione del torneo, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio disappunto per la decisione di diversi tennisti di ridurre al minimo gli impegni con i media alla vigilia del torneo: “ Ci rammarichiamo per questa decisione dei giocatori, che penalizza tutte le parti coinvolte nel torneo: i media, le emittenti televisive, le squadre della federazione e l’intera famiglia del tennis “. Alla base dello scontro c’è il tema, sempre più centrale nel tennis, della redistribuzione dei ricavi generati dagli Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner parla della protesta dei giocatori contro i grandi tornei per la ripartizione economica
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