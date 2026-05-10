Raffadali rogo notturno distrugge un negozio di attrezzi agricoli

Nella notte a Raffadali, un incendio ha completamente distrutto un negozio di attrezzi agricoli. Le fiamme si sono sviluppate senza l’uso apparente di liquidi infiammabili nel locale. La Procura sta attualmente indagando sulle cause tecniche dell’incendio, cercando di capire come sia potuto accadere senza elementi facilmente infiammabili coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

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? Domande chiave Come è stato possibile il rogo senza liquidi infiammabili nel locale?. Quali sono le cause tecniche che la Procura sta indagando ora?. Quanto materiale agricolo è andato distrutto nel devastante incendio notturno?. Perché l'incendio ha colpito proprio quel magazzino lungo la statale 118?.? In Breve Vigili del fuoco impiegano due ore per domare le fiamme sulla SS 118.. Procura di Agrigento apre fascicolo per accertare dinamica e possibili cause tecniche.. Nessun liquido infiammabile rilevato dai primi rilievi effettuati sul luogo del rogo.. Incendio colpisce pilastro economico di Raffadali per il settore agricolo locale.. Il fuoco ha colpito un negozio di attrezzi agricoli e lungo la strada statale 118 a Raffadali nella notte tra domenica 9 e oggi 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raffadali, rogo notturno distrugge un negozio di attrezzi agricoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio in un negozio di attrezzi agricoli, indagini in corsoFiamme nella notte in un negozio di attrezzi agricoli e giardinaggio a Raffadali. Brisighella, rogo notturno distrugge l’ex discoteca Gufo-Burrocacao? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili del fuoco a salvare le case vicine? Cosa ha scatenato le fiamme nel cuore della notte? Chi dovrà...