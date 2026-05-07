Le autorità stanno valutando un investimento di circa mezzo milione di euro per la bonifica dell’area interessata dal rogo che venerdì notte ha distrutto l’ex discoteca Gufo di Brisighella. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco continuano a effettuare sopralluoghi nell’area sottoposta a sequestro dalla magistratura, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Mentre proseguono le indagini sul rogo che venerdì notte ha devastato l’ex discoteca Gufo di Brisighella, di pari passo si alternano i sopralluoghi operativi dei Vigili del Fuoco nell’area che è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Parallelamente anche i tecnici dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina sono al lavoro, perchè, come evidenziato dal primo cittadino di Brisighella Massimiliano Pederzoli, la bonifica dell’area con carattere d’urgenza competerà all’Ente Locale. "Il bene mi dicono sia sotto procedura fallimentare - dichiara il sindaco Pederzoli -. E al momento l’Ufficio Tecnico sta facendo i conti riguardo ai costi di bonifica e di smaltimento che potrebbero essere in carico alla collettività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mezzo milione per la bonifica del rogo"

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