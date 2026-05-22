Roger Waters tifoso dell’Arsenal | quando la rockstar era il tuo vicino di stadio

C’è un momento preciso in cui la realtà smette di essere banale e diventa leggenda. Accade spesso nelle storie di personaggi famosi, ma questa volta riguarda un noto musicista che, oltre alla carriera artistica, ha una passione inaspettata: il tifo per una squadra di calcio. Durante un evento pubblico, è stato notato in tribuna mentre seguiva una partita, dimostrando un interesse genuino per il club. Questa presenza ha suscitato curiosità tra tifosi e appassionati di calcio.

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