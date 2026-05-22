Roger Waters tifoso dell’Arsenal | quando la rockstar era il tuo vicino di stadio
C’è un momento preciso in cui la realtà smette di essere banale e diventa leggenda. Accade spesso nelle storie di personaggi famosi, ma questa volta riguarda un noto musicista che, oltre alla carriera artistica, ha una passione inaspettata: il tifo per una squadra di calcio. Durante un evento pubblico, è stato notato in tribuna mentre seguiva una partita, dimostrando un interesse genuino per il club. Questa presenza ha suscitato curiosità tra tifosi e appassionati di calcio.
C’è un momento preciso in cui la realtà smette di essere banale e diventa leggenda. Accade spesso nei posti più insospettabili: non nei backstage illuminati a giorno, non negli studi di registrazione dove l’aria sa di sigarette e nastro magnetico, ma sulle gradinate di uno stadio di football, sotto un cielo londinese color piombo, tra il rumore sordo della folla e l’odore di fish and chips. La storia della musica rock è piena di questi cortocircuiti, di questi momenti in cui il mito e il quotidiano si sfiorano, si guardano negli occhi e si riconoscono — spesso in ritardo, con un certo imbarazzo. L’Inghilterra del rock e la religione del calcio: un legame indissolubile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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