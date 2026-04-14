Alex Scott tifoso del Tottenham rivela il messaggio di Antoine Semenyo dopo aver segnato il vincitore dell’Arsenal

Nel fine settimana, durante una partita tra Bournemouth e Arsenal, un giocatore del Bournemouth ha segnato il gol decisivo, considerato uno dei più importanti della sua carriera fino a questo momento. Dopo il gol, il giocatore ha ricevuto un messaggio da un tifoso del Tottenham, l’ex calciatore Alex Scott, che ha condiviso pubblicamente il suo commento sul fatto. La partita si è conclusa con la vittoria del Bournemouth, grazie a quel gol.

Notizia fresca giunta in redazione: Quando Alex Scott ha segnato il gol vincente del Bournemouth contro l’Arsenal nel fine settimana, è stato uno dei gol più grandi della carriera del 22enne fino ad ora. Oltre a mantenere vive le speranze europee dei Cherries, il gol al 74? dell’Emirates Stadium potrebbe finire per giocare un ruolo importante nella corsa al titolo, dato che l’Arsenal ha presto visto il suo vantaggio sul Manchester City in testa alla Coppa di Premier League a soli sei punti, con le due squadre che si incontreranno questo fine settimana all’Etihad Stadium. Ma c’era di più in questo gol, dato che non solo il suo gol ha aiutato il suo ex compagno di squadra del Bournemouth Antoine Semenyo, ma Scott è anche cresciuto come tifoso del Tottenham, rendendo il suo vincitore ancora più dolce.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Alex Scott, tifoso del Tottenham, rivela il messaggio di Antoine Semenyo dopo aver segnato il vincitore dell’Arsenal Tudor rivendica l’Arsenal “ad un altro livello” dopo aver subito la prima sconfitta in casa del TottenhamPer Tudor, nominato all’inizio di questo mese in seguito al licenziamento di Thomas Frank, è stata un’introduzione che fa riflettere alla vita in... Leggi anche: Semenyo riduce il vantaggio dell’Arsenal a due