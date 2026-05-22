Rocca scende in piazza al fianco dei lavoratori della Bipres la Fiom | Situazione disastrosa

Rocca San Casciano ha visto i lavoratori della Bipres scendere in piazza per protestare contro le condizioni dell’azienda, definendole “disastrose”. La Fiom ha confermato la situazione critica e ha segnalato che i dipendenti, impiegati in attività di stampaggio a freddo di lamiere e lavorazioni di acciai, sono da oltre 50 anni nel settore delle tecnologie meccaniche. La presenza dei lavoratori e di alcuni rappresentanti sindacali ha coinvolto la comunità locale nel sostegno alle loro rivendicazioni.

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