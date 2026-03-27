Mino Greco è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti Puglia | Rinnovare senza snaturare resteremo al fianco dei lavoratori

Cosimo Greco è stato nominato nuovo segretario generale della Uiltrasporti di Puglia, assumendo ufficialmente il ruolo pochi giorni fa. Nato nel 1971, ha preso il posto di Vincenzo Boffoli, che ha ricoperto questa carica per tre mandati consecutivi. Greco ha dichiarato che l'obiettivo è rinnovare l'organizzazione senza alterarne l'identità, mantenendo il supporto ai lavoratori.

È Cosimo Greco il nuovo segretario generale della Uiltrasporti di Puglia. Classe 1971, da qualche giorno Greco ha preso formalmente le redini del sindacato dei lavoratori pugliesi dei trasporti e dei servizi al posto del barese Vincenzo Boffoli, che per tre mandati consecutivi ha ricoperto questa importante carica. «Sono onorato di poter ricoprire tale incarico e di succedere ad un fraterno amico come Enzo Boffoli – ha commentato Greco, operatore nel settore dell’igiene ambientale e per 25 anni segretario della Uiltrasporti di Brindisi -. La Uiltrasporti è per me una “tradizione” di famiglia e prometto continuità politica ma anche rinnovamenti organizzativi, per provare a portare la Uiltrasporti ancora più in alto, sempre in prima linea al fianco di tutti i lavoratori». 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Mino Greco è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti Puglia: "Rinnovare senza snaturare, resteremo al fianco dei lavoratori" Articoli correlati Il brindisino Mino Greco è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti PugliaIl sindacalista succede a Enzo Boffoli, che lascia dopo 12 anni: "Rinnovare senza snaturare, resteremo al fianco dei lavoratori" È Cosimo Greco il... Congresso Uiltrasporti Emilia Romagna: Fabio Piccinini riconfermato segretario generaleImportante il contributo del magistrato Catello Maresca, apprezzato da tutti i presenti, i lavori si sono conclusi con l’intervento del Segretario...