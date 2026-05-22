Rocca premia il Frosinone calcio la Regione Lazio celebra la promozione in Serie A

Il presidente della Regione Lazio ha incontrato rappresentanti del Frosinone Calcio per consegnare un premio ufficiale in occasione della promozione in Serie A. L'evento si è svolto alla presenza di alcuni membri del club e si è concentrato sulla celebrazione di questo risultato sportivo. La Regione Lazio ha deciso di riconoscere pubblicamente la categoria raggiunta dal team, che ha conquistato la promozione dopo la fine del campionato. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale e formale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto e premiato il Frosinone Calcio per la promozione in Serie A. All'incontro nella Sala Tevere hanno preso parte il presidente del club giallazzurro, Maurizio Stirpe, insieme alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutta la prima squadra, alla presenza di esponenti della giunta e del consiglio regionali. Il presidente Stirpe ha donato al governatore Rocca una maglia giallazzurra personalizzata con la scritta "Rocca 10" e autografata da tutti i calciatori della rosa. I quattro pilastri del modello Stirpe. "Questa vittoria è la più bella che ho ottenuto nella mia carriera sportiva", ha dichiarato il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, celebrando il salto di categoria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rocca premia il Frosinone calcio, la Regione Lazio celebra la promozione in Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rocca (governatore Regione Lazio): «In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti»di Redazione JuventusNews24Rocca (governatore Regione Lazio): «In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti». Giovanile Rocca in finale contro la Racing Catania, in palio la promozione in Serie CGiovanile Rocca-Racing Catania sarà la finalissima del campionato di Eccellenza femminile di calcio, che metterà in palio l’gognata promozione in... Il Frosinone verrà premiato in Regione dopo la promozione in Serie AIl Frosinone Calcio sarà ricevuto venerdì 22 maggio alle 16.30 nella Sala Tevere della Regione Lazio per celebrare la promozione in Serie A conquistata al termine del campionato di Serie B 2025-2026. rainews.it Frosinone in Serie A, gli auguri di Francesco RoccaIl presidente della Regione Lazio celebra la promozione dei giallazzurri e annuncia che riceverà la squadra in Regione ... ciociariaoggi.it