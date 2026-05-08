Giovanile Rocca in finale contro la Racing Catania in palio la promozione in Serie C

La finale del campionato di Eccellenza femminile vede di fronte la squadra Giovanile Rocca e la Racing Catania, con in palio la promozione in Serie C. La partita rappresenta l’ultimo atto di una stagione intensa, durante la quale entrambe le squadre hanno superato diverse avversarie. La sfida si svolgerà in un campo neutro, con l’obiettivo di ottenere il passaggio alla categoria superiore.

Giovanile Rocca-Racing Catania sarà la finalissima del campionato di Eccellenza femminile di calcio, che metterà in palio l’gognata promozione in Serie C. Nel penultimo atto della stagione, le ragazze allenate da Valentina Minciullo hanno piegato, al termine dei supplementari, la tenace.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Promozione. Atletico, in palio c’è la finale di Coppa

Calcio a 5. Atletico Fucecchio a Pontedera. In palio la promozione in Serie C1Già tirate le somme del campionato di Serie C1, che si appresta ad entrare nella sua fase play-off; mancano invece ancora due giornate per il girone...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: GIOVANILI - La 16 perde la gara d'andata degli ottavi, vince l'Atalanta; Guazzoli: Verticalità e coraggio, il mio Rocca Priora è tornato; La Rocca Monselice: la programmazione 2026/2027 è già iniziata; Minorenni fuori controllo. Dalla Rocca alla stazione: ecco la mappa del pericolo.

Giovanile Rocca in finale contro la Racing Catania, in palio la promozione in Serie CLa sfida domenica al Marullo di Bisconte. Le ragazze allenate da Valentina Minciullo hanno piegato, al termine dei supplementari, la tenace resistenza della Jsl Women ... today.it

ALLENAREMANIA.COM È LIETA DI ANNUNCIARE L'ARRIVO DI SAMUEL ROCCA COME NUOVO COLLABORATORE. Ecco Samuel Rocca, un giovane allenatore che ha già maturato una preziosa esperienza sia nel calcio giovanile che in quello profession - facebook.com facebook