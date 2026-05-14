Rocca governatore Regione Lazio | In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti
Il governatore della Regione Lazio ha espresso dure critiche nei confronti della Lega Serie A, definendoli incapaci ed egoisti. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista in cui ha commentato la gestione della lega e le decisioni prese negli ultimi mesi. Questa presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le istituzioni e il massimo organismo del calcio professionistico italiano, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui motivi di queste accuse.
. Le dichiarazioni che alimentano la bufera istituzionale. Non si placa la bufera istituzionale intorno al calendario del derby capitolino. Il Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto con durezza sulle colonne del Corriere della Sera, scagliandosi contro la Lega Serie A per la gestione della sfida tra Roma e Lazio. Rocca ha elogiato l’intervento delle autorità locali, criticando aspramente la mancanza di lungimiranza dei vertici calcistici: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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