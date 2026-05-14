Rocca governatore Regione Lazio | In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti

Il governatore della Regione Lazio ha espresso dure critiche nei confronti della Lega Serie A, definendoli incapaci ed egoisti. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista in cui ha commentato la gestione della lega e le decisioni prese negli ultimi mesi. Questa presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le istituzioni e il massimo organismo del calcio professionistico italiano, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui motivi di queste accuse.

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. Le dichiarazioni che alimentano la bufera istituzionale. Non si placa la bufera istituzionale intorno al calendario del derby capitolino. Il Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto con durezza sulle colonne del Corriere della Sera, scagliandosi contro la Lega Serie A per la gestione della sfida tra Roma e Lazio. Rocca ha elogiato l’intervento delle autorità locali, criticando aspramente la mancanza di lungimiranza dei vertici calcistici: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rocca (governatore Regione Lazio): «In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lazio: Rocca su rimpasto, e’ problema Lega possibile cambio assessori, in caso valutero’ nuovi profiliSul possibile cambio dei due assessori della Lega in Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca ha dichiarato: “c’e’ una discussione aperta. Lazio: Rocca, rating migliorato, regione affidabile e attrattiva per investimentiL’agenzia Moody’s ha recentemente migliorato il rating della Regione Lazio, evidenziando le politiche economiche adottate dalla giunta Rocca. Temi più discussi: Il Presidente Francesco Rocca riceve l’ambasciatore cubano Jorge Luis Cepero Aguilar; Rischio suicidario: la risposta del presidente Rocca all’interrogazione del consigliere Marotta; La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater. Ecco l'elenco completo dei progetti finanziati; Lazio, ecco le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca riguardo l’orario del derby. Rocca (Governatore Regione Lazio): Penso tutto il male possibile della Lega #asroma x.com Derby Roma Lazio, il governatore Rocca: «Lega Calcio superficiale! Non si sostituisca a chi si occupa di sicurezz»Derby Roma Lazio, il governatore della Regione Francesco Rocca si è espresso su quanto sta accadendo in Serie A Anche il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, si è espresso sull’ipotesi di ... lazionews24.com Gradimento governatori regionali, Francesco Rocca crolla: il presidente del Lazio penultimo in ItaliaROMA - Francesco Rocca scivola al penultimo posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione italiani. È quanto emerge dal nuovo sondaggio realiz ... etrurianews.it