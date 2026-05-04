Da piazza Marina al Teatro Massimo | nel weekend torna il tour nei luoghi dei Florio

Nel fine settimana, un tour guidato ripercorrerà i luoghi storici di Palermo legati alla famiglia Florio. La prima escursione si terrà sabato 9 maggio alle 17, mentre la seconda è prevista per domenica 10 maggio alle 10:30. Il percorso si svolgerà nel centro storico, toccando piazza Marina e il Teatro Massimo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i luoghi frequentati dalla famiglia nel passato.

Sabato 9 maggio alle 17 e domenica 10 alle 10:30, viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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