Bimbimbici compie 25 anni | ritrovo in piazza Tre Martiri all’insegna di mobilità sostenibile sport e musica

A Rimini si sta svolgendo un evento per i 25 anni di Bimbimbici, iniziativa promossa da Fiab e rivolta a bambini e famiglie. La manifestazione si tiene in piazza Tre Martiri e include attività legate alla mobilità sostenibile, sport e musica. La giornata è dedicata a coinvolgere le famiglie in momenti di condivisione, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente.

Rimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta - dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica, 10 maggio, la città si trasformerà in un grande palcoscenico di mobilità sostenibile, sport e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli, a Messina arriva BimbimbiciPer la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della... "Bimbimbici", domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza DanteUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita... Altri aggiornamenti Rimini festeggia i 25 anni di Bimbimbici, storica iniziativa dedicata ai più piccoli e alle due ruoteDomenica 10 maggio appuntamento in piazza Tre Martiri per la festa all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musica ... altarimini.it Bimbimbici Fiab: 25 anni di mobilità attiva per bambiniBimbimbici Fiab, dal 10 maggio la manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine festeggia i 25 anni anche in maremma, con appuntamenti a Castiglione della Pescaia e Grosseto. Castiglione della Pes ... maremmanews.it