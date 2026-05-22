Rivoluzione in vista nella Nato | Trump deluso si fa avanti Berlino

Notizia in breve

Durante la riunione ministeriale di ieri in Svezia, la Germania ha annunciato la volontà di assumersi maggiori responsabilità di leadership all’interno della NATO. La decisione è arrivata dopo che il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato l’intenzione di rafforzare il ruolo del proprio paese nell’ambito dell’alleanza. La novità ha suscitato reazioni tra gli altri membri, mentre alcuni osservatori riferiscono di un eventuale disappunto da parte di altri attori internazionali.