Rivoluzione in vista nella Nato | Trump deluso si fa avanti Berlino
Durante la riunione ministeriale di ieri in Svezia, la Germania ha annunciato la volontà di assumersi maggiori responsabilità di leadership all’interno della NATO. La decisione è arrivata dopo che il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato l’intenzione di rafforzare il ruolo del proprio paese nell’ambito dell’alleanza. La novità ha suscitato reazioni tra gli altri membri, mentre alcuni osservatori riferiscono di un eventuale disappunto da parte di altri attori internazionali.
. Rutte fa le vesti dell'avvocato di Trump: disimpegno Usa graduale Rivoluzione in vista nella Nato. Alla ministeriale Esteri in Svezia di ieri si è arrivati dopo l’annuncio della Germania con il suo ministro degli Esteri, Johann Wadephul, “ad assumersi le proprie responsabilità di leadership” in ambito Nato. “Come E3, stiamo coordinando attentamente i nostri sforzi per tracciare la rotta verso una Nato più forte, con una nuova ripartizione degli oneri in occasione del vertice di Ankara. L’Europa svolgerà un ruolo più importante nell’Alleanza”, ha confermato ieri Wadephul pubblicando una foto su X insieme alle controparti di Francia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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