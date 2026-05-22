rituali e avanguardia la cucina turca incontra il mondo

Fino al 27 maggio si tiene la Settimana della Cucina Turca, un evento che mette in mostra la tradizione culinaria di questo Paese attraverso varie iniziative. La manifestazione si inserisce nel calendario internazionale dedicato alla gastronomia, offrendo uno spazio di confronto tra le ricette più antiche e le innovazioni più recenti. Durante la settimana, vengono organizzati incontri, showcooking e degustazioni aperte al pubblico, con l’obiettivo di far conoscere le peculiarità della cucina turca a un pubblico più ampio.

Il calendario internazionale della gastronomia accoglie un appuntamento molto suggestivo: fino al 27 maggio si svolge la ’ Settimana della Cucina Turca ’. Celebrata simultaneamente in Turchia e nelle principali capitali mondiali, la manifestazione si svolge sotto l’alto patrocinio della Prima Signora, S.E. Emine Erdogan. Per l’edizione 2026 il tema portante scelto è stato ’ Bir Sofrada Miras ’, ovvero ’Un patrimonio in una sola tavola’, concetto che eleva la cultura gastronomica a costruzione collettiva, frutto di secoli di pratiche condivise, migrazioni e rituali. Il progetto vuole raccontare la cucina turca attraverso un sistema stratificato dove la storia si riflette nelle tecniche attuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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