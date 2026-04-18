Leo Club Terni serata dedicata alla cucina tipica turca | Ponti culturali e progetti di solidarietà

Il Leo Club Terni ha organizzato una serata dedicata alla cucina tradizionale turca presso il ristorante La Mola Bella di Arrone. L'evento ha visto la partecipazione di molti ospiti che hanno potuto assaporare piatti tipici e immergersi nelle atmosfere delle spezie ottomane. Durante la serata sono stati promossi scopi di solidarietà e scambi culturali tra le comunità. La cena si è svolta in un ambiente accogliente, con un’atmosfera che ha unito tradizione e convivialità.

Il profumo delle spezie ottomane e il calore dell’ospitalità umbra uniti in un abbraccio ‘virtuale’. Il ristorante La Mola Bella di Arrone ha ospitato la cena evento organizzata dal Leo Club Terni, dedicata alla cucina tipica turca. Gli organizzatori commentano con soddisfazione l’esito: “Un.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà: venerdì lo spettacolo di beneficenzaTempo di lettura: 2 minutiSerata di teatro e beneficenza al Teatro Arbostella, dove venerdì 17 aprile alle 20. Rotary Day: i progetti degli 11 club di Genova tra salute, inclusione, sicurezza e solidarietàSalute, inclusione sociale, sicurezza e solidarietà: questi i progetti degli 11 Rotary Club di Genova per il 2026, illustrati oggi lunedì 23...