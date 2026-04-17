Villa Giaquinto lavori Pnrr ancora al palo Serve chiarezza sui tempi va riaperta subito

I lavori su Villa Giaquinto, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ancora fermi. Un gruppo di cittadini e rappresentanti locali chiede che siano chiariti i tempi di ripresa e che i cantieri vengano riaperti senza ulteriori ritardi. La richiesta è di riprendere subito le attività per restituire la villa alla fruizione pubblica nella città di Caserta.

Una richiesta chiara e condivisa: sbloccare i lavori e restituire Villa Giaquinto alla città di Caserta. È questo il messaggio emerso dall’assemblea pubblica svoltasi venerdì 10 aprile, promossa dal Comitato per Villa Giaquinto insieme alla comunità di cittadini che da oltre dieci anni vivono e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate “Raddoppio della linea: fermi i lavori in stazione a Ponte San Pietro, serve chiarezza sui ritardi”Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una pendolare della tratta Bergamo-Lecco sui disagi causati dal prolungarsi del cantiere del raddoppio... Dalla cybersecurity ai progetti per musei e oasi naturali, il punto sui lavori del Pnrr: "Siamo nei tempi"In commissione consiliare si fa il punto su alcuni importanti progetti che riguardano il Comune, con 1,5 milioni per la cybersecurity e 800mila euro... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Villa Giaquinto, progetto nel caos a Caserta: accuse sul cantiere abbandonato e fondi PNRR; CASERTA. Riqualificazione di Villa Giaquinto: regna l'incertezza, il Comitato convoca l'assemblea, mentre l'ex assessore ed agronomo Messina solleva molte questioni... CASERTA. Riqualificazione di Villa Giaquinto: regna l’incertezza, il Comitato convoca l’assemblea, mentre l’ex assessore ed agronomo Messina solleva molte questioni…Caserta (pm) – A metà marzo, dato il forte ritardo dei lavori di riqualificazione di Villetta Giaquinto, avevamo previsto – facilissimamente, per carità – che l’intervento non si sarebbe concluso entr ... casertace.net