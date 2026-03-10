Lavori Verrazzano è scontro FdI | Chiarezza sui ritardi Giorgio | Analisi in corso come previsto dal progetto

In città si è acceso un acceso dibattito sui lavori di consolidamento del Ponte Verrazzano, con Fratelli d’Italia che chiede chiarezza sui ritardi e Palazzo Vecchio che risponde parlando di analisi in corso come previsto dal progetto. La discussione è approdata nei consigli comunali, dove si sono affrontati i tempi e le modalità dell’intervento, suscitando anche diverse dichiarazioni ufficiali.

Il giallo sui tempi per i lavori di consolidamento del Ponte da Verrazzano – che per Palazzo Vecchio giallo non è ma per Fratelli d'Italia sì – alla fine sbarca sui banchi del Consiglio comunale. Botta e risposta al vetriolo quindi, ieri pomeriggio, fra l'esponente meloniano Giovanni Gandolfo – che prima ha preso il microfono per un question time sul tema e poco dopo ha rincarato la dose con una domanda di attualità – e l'assessore alla mobilità con delega alla tramvia Andrea Giorgio. Proprio i binari della futura linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli sono il fulcro della questione. Dovrà ospitarli, da progetto, il Ponte da Verrazzano, datato 1970, che con tutta probabilità necessiterà di un intervento di rinforzo strutturale.