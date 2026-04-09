Ripetute violenze brutali nei confronti dei genitori anziani a Porto Garibaldi arrestato un 46enne

A Porto Garibaldi, un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto ripetute violenze nei confronti dei genitori anziani. L'uomo aveva già violato più volte le misure cautelari imposte in precedenza, e le autorità hanno deciso di procedere con l'arresto. Le violenze sono state denunciate dagli stessi genitori, che hanno descritto comportamenti aggressivi e vessatori.

Un arresto nei confronti di un 46enne a Porto Garibaldi (Ferrara) per una grave vicenda di violenza domestica ai danni dei propri genitori anziani: questo il provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria, adottato per porre fine a una situazione di abusi e minacce che si protraeva dal 2024. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere. Maltrattamenti a Porto Garibaldi Un inferno quotidiano per i genitori Le misure cautelari e le violazioni L’aggravamento della misura e l’arresto Maltrattamenti a Porto Garibaldi Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è arrivato al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Ferrara. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ripetute violenze brutali nei confronti dei genitori anziani a Porto Garibaldi, arrestato un 46enne Aiello del Sabato, 51enne accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori anziani dinanzi al GIPUn cinquantunenne di Aiello del Sabato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato i propri genitori, entrambi... Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori, arrestatoArezzo, 17 febbraio 2026 – La Polizia di Stato dà esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane resosi...