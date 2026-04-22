Oggi si è tenuta una riunione tra i ministri dei trasporti dell’Unione europea per discutere dell’aumento dei costi dei voli aerei. Sebbene non ci siano segnalazioni di emergenze, l’attenzione resta molto alta, poiché i prezzi più elevati stanno influenzando compagnie, merci e passeggeri. La discussione si concentra sulla situazione attuale, senza indicare misure specifiche o interventi immediati.

Roma, 22 aprile 2026 – Più che un’emergenza conclamata, per ora, è una stretta che corre sui prezzi e che rischia di scaricarsi su compagnie, merci e viaggiatori. Dalla videocall dei ministri dei Trasporti Ue convocata dalla presidenza cipriota esce una linea doppia: niente allarme rosso sugli approvvigionamenti, ma massima attenzione a una tensione crescente sul jet fuel, il carburante per aerei, che può colpire la connettività europea molto prima di trasformarsi in una vera scarsità fisica. E proprio qui sta il punto politico ed economico: Bruxelles prova a evitare il panico, ma prepara il terreno a misure temporanee e coordinate, dagli aiuti di Stato alle agevolazioni fiscali, fino a una maggiore flessibilità regolatoria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Occhi dell’Ue sul caro-aerei. Riunione dei ministri dei trasporti. “Nessun sos, ma l’attenzione è alta”

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