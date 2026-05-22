Rissa in viale Crispi il Pd incalza il Governo | Mantenga la promessa dell' elevamento questura in fascia A per contrastare spaccio e criminalità

Nella serata di ieri in viale Crispi si è verificata una rissa tra gruppi collegati allo spaccio di droga, in piena zona rossa. La lite si è svolta davanti a cittadini, famiglie e clienti dei locali situati nella zona della stazione. Il Partito Democratico ha richiesto al Governo di mantenere la promessa di elevare a fascia A la questura locale, affinché si rafforzino i controlli contro lo spaccio e la criminalità. L'episodio è stato definito dal partito come gravissimo e non da minimizzare.

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