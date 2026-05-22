Rischio idraulico Scoccia | Perugia perde 258mila euro per la sicurezza a Pieve di Campo

La consigliera comunale ha annunciato che il Comune di Perugia ha subito una perdita di 258 mila euro destinati alla sicurezza idrogeologica nell’area di Pieve a Campo. La stessa ha presentato, insieme a un collega, un’interrogazione urgente rivolta alle autorità competenti per ottenere chiarimenti sulla revoca del finanziamento regionale. La vicenda riguarda il settore della tutela idraulica e le risorse finanziarie destinate alle opere di prevenzione rischi.

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