Rischio idraulico Scoccia | Perugia perde 258mila euro per la sicurezza a Pieve di Campo
La consigliera comunale ha annunciato che il Comune di Perugia ha subito una perdita di 258 mila euro destinati alla sicurezza idrogeologica nell’area di Pieve a Campo. La stessa ha presentato, insieme a un collega, un’interrogazione urgente rivolta alle autorità competenti per ottenere chiarimenti sulla revoca del finanziamento regionale. La vicenda riguarda il settore della tutela idraulica e le risorse finanziarie destinate alle opere di prevenzione rischi.
"Perugia perde 258mila euro per la sicurezza idrogeologica a Pieve a Campo". Queste le parole della consigliera comunale Margherita Scoccia che, insieme al consigliere Paolo Befani, ha presentato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti in merito alla revoca del finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Castelluccio in sicurezza. Le tappe dell’intervento contro il rischio idraulicoUna maxi-operazione da oltre mezzo milione di euro, che dovrà servire a riqualificare e a regimare sotto il profilo idraulico una zona messa a dura...
Ospedale veterinario gratuito a Perugia, bocciato l'ordine del giorno. Scoccia: "Grande occasione mancata"La quarta commissione consiliare ha respinto l'atto presentato dalla consigliera che replica: "Iniziativa che non aveva un colore politico, ma un...
Scoccia e Befani, persi 258 mila euro per la sicurezza idrogeologica a Pieve di CampoI consiglieri comunali di Perugia, Margherita Scoccia e Paolo Befani, hanno presentato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti in merito alla revoca del finanziamento regionale da 258 mila ... ansa.it
Scoccia (FDI): Perugia perde 258 mila euro per la sicurezza idrogeologica a Pieve di CampoPerugia perde 258 mila euro per la sicurezza idrogeologica a Pieve di Campo. Soldi assegnati ad altri Comuni. Interrogazione urgente su cause, responsabilità, progettazione e coperture finanziarie. newtuscia.it