Rischio idraulico Scoccia | Perugia perde 258mila euro per la sicurezza a Pieve di Campo

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera comunale ha annunciato che il Comune di Perugia ha subito una perdita di 258 mila euro destinati alla sicurezza idrogeologica nell’area di Pieve a Campo. La stessa ha presentato, insieme a un collega, un’interrogazione urgente rivolta alle autorità competenti per ottenere chiarimenti sulla revoca del finanziamento regionale. La vicenda riguarda il settore della tutela idraulica e le risorse finanziarie destinate alle opere di prevenzione rischi.

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"Perugia perde 258mila euro per la sicurezza idrogeologica a Pieve a Campo". Queste le parole della consigliera comunale Margherita Scoccia che, insieme al consigliere Paolo Befani, ha presentato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti in merito alla revoca del finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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