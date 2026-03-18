È in corso un intervento di oltre 500.000 euro a Castelluccio per migliorare la sicurezza della zona. L’obiettivo principale è la riqualificazione e il regimamento idraulico per proteggere l’area dai rischi derivanti da eventi alluvionali, in particolare quelli verificatisi nel 2023. L’intervento prevede diverse fasi per garantire una gestione più efficace delle acque e ridurre i rischi futuri.

Una maxi-operazione da oltre mezzo milione di euro, che dovrà servire a riqualificare e a regimare sotto il profilo idraulico una zona messa a dura prova soprattutto dall’alluvione del 2023. E’ quel che interesserà nel corso dei prossimi mesi la zona del Castelluccio, sul territorio montelupino, nei pressi dell’accesso alla Fi-Pi-Li. Un primo passo concreto, dopo il finanziamento regionale di 500mila euro, è stato compiuto pochi giorni fa: lo scorso 12 marzo, il Comune di Montelupo ha affidato ad uno studio di ingegneria l’incarico di occuparsi della redazione della relazione idrologica idraulica di supporto alla progettazione. "Le aree... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelluccio in sicurezza. Le tappe dell’intervento contro il rischio idraulico

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