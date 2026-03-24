Ospedale veterinario gratuito a Perugia bocciato l' ordine del giorno Scoccia | Grande occasione mancata

A Perugia, l'ordine del giorno riguardante la creazione di un ospedale veterinario gratuito è stato bocciato in consiglio comunale. La consigliera che aveva presentato la proposta ha commentato la decisione definendola una grande occasione mancante. La discussione sulla strutturazione di servizi veterinari pubblici continua a suscitare reazioni tra i membri dell'assemblea.

La quarta commissione consiliare ha respinto l'atto presentato dalla consigliera che replica: "Iniziativa che non aveva un colore politico, ma un obiettivo chiaro" La definisce una "grande occasione mancata" Margherita Scoccia parlando della bocciatura dell'ordine del giorno presentato dalla stessa sulla realizzazione di un ospedale veterinario gratuito a Perugia. La struttura avrebbe incluso anche tre aree distinte e comunicanti: una dedicata al pronto soccorso con infermeria, una chirurgica con due sale operatorie dotate di locali pre-operatori e sterilizzazione, e un’area per il personale con spogliatoi, servizi igienici e zona relax. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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