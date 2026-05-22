Nelle strade del centro cittadino si sono visti nuovamente writer in azione, con alcune persone che hanno riferito di aver subito minacce e aggressioni. Un cittadino ha raccontato di essere stato colpito dal senso di impunità e di sentirsi insicuro. Si parla di una percezione diffusa che Bologna sia diventata una zona dove si può agire senza timore di conseguenze, alimentando preoccupazioni tra i residenti.

"La percezione è che Bologna sia ormai considerata una ‘zona franca’, dove ognuno può fare quel che vuole". Lo pensa Pietro Rocchetta Casadio, che mercoledì sera stava passando in auto in via Nosadella quando quasi all’incrocio con via Saragozza ha notato un writer che, armato di bomboletta spray nera, stava imbrattando un muro. Erano le 20, c’era ancora molta luce e il cittadino, titolare dello storico studio fotografico in via Ugo Bassi, non si è voltato dall’altra parte. "Era praticamente giorno ancora, lui era a volto scoperto, stava imbrattando il muro senza alcun timore, malgrado la strada fosse piena di gente, visto che proprio lì c’è anche un bar sempre affollato", racconta Rocchetta Casadio, che ha subito richiamato l’uomo perché si fermasse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riprende writer in azione in centro. Cittadino minacciato e aggredito: "Colpito dal senso di impunità"

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