Writer imbratta muro in centro a Bologna un cittadino lo filma e cerca di fermarlo | Voleva verniciarmi anche la macchina

Un uomo è stato filmato mentre imbrattava un muro nel centro di Bologna. Un passante, presente sul posto, ha cercato di fermarlo e ha riferito di aver tentato di impedirgli di danneggiare anche la sua auto. L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20 in via Nosadella, con la scena ripresa da un cittadino che ha assistito alla scena. Il writer, senza nascondersi, stava applicando vernice sul muro mentre nella zona passava molta gente.

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Bologna, 21 maggio 2026 – “In piena luce, a volto scoperto, senza alcun timore”. Il writer, ripreso in video da un cittadino, stava imbrattando così un muro di via Nosadella ieri sera alle 20, quando ancora c’era molta luce e molta gente in giro. “Stavo passando in via Nosadella in auto - racconta Pietro Rocchetta Casadio, che ha filmato tutto - quando ho visto questa scena e non me la sono sentita di voltare lo sguardo dall’altra parte. Mi sono fermato e ho detto al ragazzo di smetterla, lui ha continuato imperterrito e anzi mi ha anche abbassato il cellulare colpendomi e minacciato cercando di spruzzarmi addosso lo spray della bomboletta di vernice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Writer imbratta muro in centro a Bologna, un cittadino lo filma e cerca di fermarlo: “Voleva verniciarmi anche la macchina” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video There's something about rainy days Sullo stesso argomento Leggi anche: Cerca di rubare una macchina nel parcheggio del supermercato: ma i poliziotti lo vedono e lo arrestano Juventus, lo Stoccarda cerca di alzare il muro su Stiller: lo scenarioStiller-Juve, ostacolo clausola: lo Stoccarda vuole alzare il muro da 50 milioni. Macerata, imbratta di notte il muro di un’abitazione: denunciato un writer di 21 anni. Ecco cosa aveva scrittoMACERATA Writer imbratta un muro con lo spray ma viene smascherato dai carabinieri. L’indagine porta la firma dei militari della locale stazione, guidata dal luogotenente Andrea Petroselli, e a finire ... corriereadriatico.it Ancona, sorpreso mente imbratta il muro con lo spray si ribella ai poliziotti: en plein di denunce per il writer 30enneANCONA - Sorpreso mente imbratta il muro con lo spray si ribella ai poliziotti: en plein di denunce per il writer 30enne. Nella serata di ieri, alle ore 20.30 circa, un equipaggio della Squadra ... corriereadriatico.it