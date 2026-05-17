Bakari Sako ucciso dal branco in strada a Taranto il gip | Senso di impunità e disprezzo della vita altrui

Un uomo è stato ucciso in strada a Taranto da un gruppo di persone, secondo quanto riferito dal giudice per le indagini preliminari. L'analisi dei filmati dimostra che il gruppo agiva con la convinzione di non essere soggetto a conseguenze legali, alimentando un senso di impunità. Il giudice ha evidenziato come il comportamento del branco manifesti un disprezzo per la vita altrui. Le indagini proseguono per identificare tutti gli autori dell'aggressione.

"Dall'analisi dei filmati, traspare limpidamente la sensazione di impunità con la quale il branco ha agito" Ha spiegato il Gip di Taranto, sottolineando che i sei del branco "non si sono minimamente preoccupati di occultare il proprio viso", mettendo in atto una condotta "gravemente sprezzante della vita altrui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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