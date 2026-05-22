Paolo Zampolli, noto come inviato speciale di un ex presidente, ha presentato una proposta riguardante il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. Dopo aver proposto l’esclusione dell’Iran a causa di un caso di virus Ebola, ora si rivolge anche al Congo, suggerendo di non includerlo nel torneo. La sua proposta si basa su motivazioni legate a presunti rischi sanitari, senza coinvolgere dichiarazioni ufficiali delle autorità sportive o sanitarie. La questione ha attirato l’attenzione su decisioni che potrebbero influenzare la composizione del torneo.

Si torna a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada. Stavolta, però, con una novità: a far spazio agli Azzurri non sarebbe più l’Iran, sulla cui presenza alla competizione sono arrivate ampie garanzie dalla Fifa, bensì il Congo, alle prese con l’emergenza ebola. L’idea porta sempre la firma di Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali. Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026: Azzurri al posto del Congo? Chi è Paolo Zampolli e che rapporto ha con Trump Paolo Zampolli: "Un rischio far arrivare i calciatori del Congo" La situazione ebola in Congo Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026: Azzurri al posto del Congo? Dell’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ha parlato proprio Paolo Zampolli, ospite in tv a Dritto e Rovescio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, Paolo Zampolli vuole escludere il Congo dopo l'Iran per il virus Ebola

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Gli Usa chiedono alla Fifa il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran

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