Da venerdì 5 a domenica 7 giugno torna l’edizione 2026 di “Perugia 1416”, la manifestazione che ricorda l’ingresso di Braccio Fortebraccio in città. L’evento coinvolge i cinque rioni in varie attività, tra gare, cortei e spettacoli culturali. Tra le novità di quest’anno ci sono una sfida teatrale e la Sassaiola, una tradizione che si ripropone durante le giornate di festa. La manifestazione propone un calendario ricco di momenti dedicati a storia, spettacoli e tradizioni locali.

Storia, spettacoli, sfide e tradizioni tutte da vivere con l’edizione 2026 di “ Perugia 1416 “, la manifestazione che rievoca l’ingresso di Braccio Fortebraccio in città che torna dal 5 al 7 giugno coinvolgendo i cinque rioni cittadini in gare, cortei ed eventi culturali. "Siamo arrivati alla undicesima edizione – dice Teresa Severini, presidente dell’associazione Perugia 1416 – l’auspicio è che la passione e la dedizione siano ripagata dal successo per una manifestazione che ha sempre vissuto nel segno dell’inclusione così come dell’orgoglio di appartenenza a una città bella ed eterogenea come Perugia". Due le tappe di avvicinamento: domani dalle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riparte “Perugia 1416“, tra le novità la sfida teatrale e la Sassaiola

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