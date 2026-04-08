Perugia 1416 le novità dell' edizione 2026

Perugia si prepara a tornare nel 1416 con un evento che durerà tre giorni, durante i quali saranno riproposte atmosfere, usanze e competizioni dell’epoca. Il programma coinvolge cittadini, visitatori e appassionati di storia, offrendo diverse attività e rappresentazioni. Per l’edizione del 2026 è prevista una novità: una sfida teatrale tra rioni, con Porta Eburnea e altri rioni coinvolti in una competizione che richiamerà l’attenzione del pubblico.

Per tre giorni infatti Perugia rivivrà atmosfere, usanze e competizioni dell’epoca con un ricco programma che coinvolgerà cittadini, visitatori e appassionati di storia, con una ventata di novità: per questa edizione 2026 nasce infatti una sfida teatrale tra rioni, che vedrà Porta Eburnea, Porta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: La Festa del Tulipano rilancia: le novità dell'edizione 2026 Caccia Village, l'edizione 2026 a Umbriafiere: le date e le novitàDal 16 al 18 maggio torna a Bastia Umbra Caccia Village, la manifestazione di riferimento dedicata al mondo della caccia, del tiro sportivo e...