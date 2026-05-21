Torna Perugia 1416 dal 5 al 7 giugno Grandi cambiamenti | corteo e corsa in notturna e torna la mitica sassaiola

Perugia si appresta a ospitare l’edizione 2026 di Perugia 1416, dal 5 al 7 giugno. La manifestazione prevede un corteo e una corsa in notturna, mentre torna anche la tradizione della sassaiola. Durante le giornate, la città si anima con spettacoli, sfide e rievocazioni storiche, coinvolgendo i cinque rioni cittadini. La celebrazione ricorda l’ingresso trionfale di un condottiero in città, con eventi che ripropongono le antiche tradizioni e le principali caratteristiche della manifestazione.

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