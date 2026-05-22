Rinnovato Direttivo Lega Navale di Manfredonia

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 maggio 2026 si è tenuta la comunicazione del rinnovo del direttivo della Lega Navale di Manfredonia. La notizia è stata diffusa dal Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Ammiraglio. La Lega Navale è un’associazione che si occupa di promuovere la cultura marittima e la tutela del patrimonio nautico. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei nuovi membri o sulle procedure adottate per il rinnovo del direttivo.

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