rinnovato direttivo lega navale di manfredonia

Il 12 maggio 2026 si è tenuta la comunicazione del rinnovo del direttivo della Lega Navale di Manfredonia. La notizia è stata diffusa dal Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Ammiraglio. La Lega Navale è un’associazione che si occupa di promuovere la cultura marittima e la tutela del patrimonio nautico. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei nuovi membri o sulle procedure adottate per il rinnovo del direttivo.

La sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana è stata fondata nel 1984, ed è affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela) e alla FICK (Federazione Italiana Canoa Kajak). La L.N.I. promuove e sostiene anche la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione professionale, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI. La L.N.I. è un Ente preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. Allo stesso tempo, è anche associazione di protezione ambientale e svolge attività di promozione e utilità Sociale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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