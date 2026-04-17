Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia

Domenica 12 aprile 2026 si è svolta l'assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana nella Sezione di Manfredonia. Durante l'incontro sono stati nominati i nuovi membri del Consiglio Direttivo. La riunione ha visto la partecipazione di diversi soci, che hanno espresso le proprie preferenze per la nomina del nuovo organo direttivo. L'assemblea si è conclusa con l'elezione ufficiale del nuovo Consiglio.

Domenica 12 aprile 2026, si è tenuta l’importante assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia. CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: Lorenzo DI CANDIA Vice Presidente: Salvatore GUGLIELMI Segretario: Luigi OLIVIERI Tesoriere: Francesco COPPOLECCHIA Consigliere agli Sport: Claudio RIGNANESE Consiglieri: Raffaele. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia Notizie correlate Riposto, si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega NavaleCon l’insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente... I soci della Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana in visita al Palazzo ArcivescovileGrazie alla cortese disponibilità dell’arcivescovo di Pisa, Sua Eccellenza Padre Saverio Canistrà, i soci della sezione pisana della Lega Navale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Club ACI Storico: eletti nuovo Consiglio Direttivo e Probiviri; IAB Italia: ecco il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2026-28; IAB Italia, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2028; IAB: ecco il nuovo consiglio direttivo. Italia Nostra Alba, Giulio Cauda nuovo presidente dopo la scomparsa di GirettiRinnovato il Consiglio direttivo della sezione albese: definite le cariche e i prossimi impegni tra ambiente e volontariato ... targatocn.it Avulss Fabriano presenta il nuovo direttivo: Ugo Massimiliani presidenteFABRIANO- Il 9 Aprile scorso si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo di Avulss Fabriano. La presidente uscente Roberta ... radiogold.tv Un grande "In bocca al lupo" al nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Boretto in carica per il prossimo quadriennio. Il gruppo composto dal presidente Vincenzo Saracca, dai consiglieri e dai collaboratori è già al lavoro per l'organizzazione degli eventi delle facebook Il Consiglio Direttivo della #CRIFVG desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della #CroceRossa. Grazie. #UnItaliaCheAiuta #primosoccorso #olimpiadiprimosoccorso x.com