Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia

Da ilsipontino.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026 si è svolta l'assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana nella Sezione di Manfredonia. Durante l'incontro sono stati nominati i nuovi membri del Consiglio Direttivo. La riunione ha visto la partecipazione di diversi soci, che hanno espresso le proprie preferenze per la nomina del nuovo organo direttivo. L'assemblea si è conclusa con l'elezione ufficiale del nuovo Consiglio.

Domenica 12 aprile 2026, si è tenuta l’importante assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia. CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: Lorenzo DI CANDIA Vice Presidente: Salvatore GUGLIELMI Segretario: Luigi OLIVIERI Tesoriere: Francesco COPPOLECCHIA Consigliere agli Sport: Claudio RIGNANESE Consiglieri: Raffaele. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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