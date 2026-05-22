Rinascita Scott | nuove pene per 29 imputati i Macrì a 20 anni

Nella sentenza sulla rinascita Scott, la Cassazione ha confermato nuove condanne per 29 imputati, tra cui i membri della famiglia Macrì. I giudici hanno disposto un ricalcolo delle pene, che ha portato la condanna a 20 anni per alcuni di loro. La decisione si basa su un procedimento di revisione dei limiti temporali delle condanne precedenti. La vicenda riguarda eventi giudiziari che coinvolgono questi imputati, senza ulteriori dettagli sui responsabili principali o le motivazioni del ricalcolo.

? Domande chiave Chi sono i principali responsabili delle nuove condanne per i Macrì?. Perché la Cassazione ha imposto il ricalcolo delle pene per tutti?. Come influisce l'esclusione dell'aggravante sul bilancio finale delle condanne?. Quali saranno le prossime mosse legali dei 29 imputati condannati?.? In Breve Sentenza ricalcolata dopo l'annullamento della Cassazione avvenuto lo scorso maggio.. Esclusione aggravante 416-bis comma 6 per il finanziamento di attività economiche.. Pene per Pasquale Gallone e Francesco Antonio Pardea tra 14 e 15 anni.. Condanne per altri 25 imputati tra i 3 e gli 11 anni.. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rideterminato le pene per 29 imputati nel processo Rinascita Scott, emettendo la sentenza in appello bis dopo l’annullamento della precedente decisione da parte della Cassazione lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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